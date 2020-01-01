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بلدية القرارة تُجري فحوصات مخبرية للتأكد من سلامة المياه

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية القرارة تُجري فحوصات مخبرية للتأكد من سلامة المياه


خانيونس / سما /

شرعت بلدية القرارة وبالتعاون مع الطب الوقائي في اخذ عينات من مياه الشرب لاجراء فحوصات مخبرية للتأكد من سلامتها وملاءمتها للاستهلاك، وذلك بهدف المحافظة على سلامة المواطنين الصحية.

وقال مسؤول قسم المياه في البلدية م.طراد النجيلي "إنه تم اخذ عينات من المياه المستخدمة في المطاعم والمخابز ومحطات التحلية في القرارة؛ ليتم فحصها في مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة، والذي يعد المختبر الرئيسي للصحة".

واضاف بأن عينات الفحص يتم اخذها بشكل دوري من خلال موظف الطب الوقائي م.اياد مهنا ليتم اجراء الفحوصات في مختبرات الوزارة، والتأكد من سلامة مياه الشرب المستخدمة وخلوها من الملوثات.

وأشار م.النجيلي الى أنه يتم اجراء فحوصات بيولوجية وكيميائية أخرى بشكل دوري بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل للتأكد من سلامة المياه التي تنتجها الآبار التابعة للبلدية قبل ضخها على شبكات المواطنين.

#بلدية القرارة #المياه

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