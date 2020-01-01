  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تخشى انسحاب الجيش الأمريكي من العراق .. لهذا السبب

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تخشى انسحاب الجيش الأمريكي من العراق .. لهذا السبب


القدس المحتلة / سما /

حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من خطورة انسحاب الولايات المتحدة من العراق، وترك المجال مفتوحًا أمام النفوذ الإيراني، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية لإسرائيل.
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، جاء في تقرير أعده الباحث إلداد شفيط، أن الحكومة الأمريكية ترى في تعيين رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء العراقي فرصة لتعميق قبضة الولايات المتحدة على البلاد، في محاولة لتحدي جهود إيران لتأسيس نفوذها عليها.
 
وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون "الحوار الاستراتيجي" المتوقع أن يحدث بين الولايات المتحدة والعراق مفترق طرق في العلاقات بين البلدين، ومن الممكن أن تؤثر نتائجه على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، بحسب شفيط.
 
وأوضح الباحث أن "لإسرائيل مصلحة واضحة في نجاح الحوار بين الدولتين، بالنظر إلى أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيترك إيران دون منافسين رئيسيين كلاعب مهيمن في هذا المجال، وإلى جانب الحاجة إلى الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل توخي الحذر ومراعاة أن العمليات العسكرية العراقية قد تؤثر سلبًا على المصالح الأمريكية وتؤثر على نتيجة الحوار مع العراق".
 
وقال شفيط: إن "الانسحاب الأميركي من العراق يعني السماح لإيران بتوظيف العناصر المسلحة الموالية لها في تعزيز حضورها العسكري والاقتصادي"، مشددًا على أن "لإسرائيل مصلحة في أن ينتهي الحوار الإستراتيجي إلى توافق إدارة ترامب وحكومة الكاظمي الجديدة على السماح للقوات الأمريكية بمواصلة التمركز بالأراضي العراقية".

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

صور : الآلاف يؤدون صلاة الفجر بعد فتح المساجد بغزة

الأخبار الرئيسية

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة وعزل الوزير المالكي

860x484 (3)

الأمن الإسرائيلي يناقش اليوم "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة