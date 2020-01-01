  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: متمسكون بمنظمة التحرير وبرنامجها الوطني

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: متمسكون بمنظمة التحرير وبرنامجها الوطني


رام الله / سما /

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، وببرنامجها الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال.

جاء ذلك في بيان للجبهة بمناسبة "يوم شهيد الجبهة الديمقراطية" الذي يصادف الرابع من حزيران من كل عام، موجهةً التحية للشهداء والأسرى والجرحى.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن يستعيد الشعب الفلسطيني وحدته في ظل قيادة منظمة التحرير الائتلافية، ببرنامجها الوطني الكفاحي، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال، ممثلاً شرعيًا ووحيدًا.

وشددت على ضرورة استنهاض كل عناصر القوة في صفوف الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في مقاومة صفقة القرن، وذروتها مشروع الضم الذي انتقل مع ولادة حكومة الثنائي نتنياهو – غانتس إلى مرحلة التنفيذ، ما يتطلب الشروع فورًا في الغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وإطلاق سراح المقاومة الشعبية الشاملة بتوفير الغطاء السياسي الوطني لها، ونقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بما في ذلك مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، نكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة. وفق البيان.

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة وعزل الوزير المالكي

860x484 (3)

الأمن الإسرائيلي يناقش اليوم "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين