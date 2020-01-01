فندق بريطاني يستقبل نزلاء سراً .. تعرف

وكالات / سما /

رغم التحذيرات المستمرة بضرورة التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن البريطانيين ضربوا بهذه التحذيرات والاجراءات المتبعة عرض الحائط، وأصروا على تعريض حياتهم للخطر بنزول مجموعة من البريطانيين في احد الفنادق، رغم غلقها رسميا.

ووفقا صحيفة ميرور البريطانية، تم القبض على فندق 5 نجوم يستضيف نزلاء خلال إغلاق فيروس كورونا المستجد، بعد إبلاغ أحدهم أن الفندق استعاد نشاطه مرة أخرى على الرغم من أن الحكومة أمرت باستمرار غلق كل الفنادق.

ولاحظ نشاط هذا الفندق، زوجان كانا مسافران وعادا إلى المنزل المجاور لفندق رامسايد هول تريهاوس بمقاطعة دورهام البريطانية، واعتقدوا ان الفندق القريب منهم يستقبل ضيوف أكثر من مرة،.

ويستقبل هذا الفندق النزلاء منذ السابع من أبريل الماضي، وكان من الواضح وجود إقامات سابقة بالفندق، وقال مايكل ييدون، مدير حماية البيئة والصحة بمجلس مقاطعة دورهام: “اتصلنا بمكتب شرطة دورهام الشهر الماضي بشأن حادث وقع في رامسايد هول وأبلغنا عن إقامة أشخاص بالفندق".

ويأتي هذا الاستهتار، في الوقت التي سجلت فيه المملكة المتحدة حتى الآن، 271222 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيما تخطت الوفيات 38 ألف حالة وفاة.