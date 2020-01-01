  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فندق بريطاني يستقبل نزلاء سراً .. تعرف

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فندق بريطاني يستقبل نزلاء سراً .. تعرف


وكالات / سما /

رغم التحذيرات المستمرة بضرورة التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن البريطانيين ضربوا بهذه التحذيرات والاجراءات المتبعة عرض الحائط، وأصروا على تعريض حياتهم للخطر بنزول مجموعة من البريطانيين في احد الفنادق، رغم غلقها رسميا.

ووفقا صحيفة ميرور البريطانية، تم القبض على فندق 5 نجوم يستضيف نزلاء خلال إغلاق فيروس كورونا المستجد، بعد إبلاغ أحدهم أن الفندق استعاد نشاطه مرة أخرى على الرغم من أن الحكومة أمرت باستمرار غلق كل الفنادق.

ولاحظ نشاط هذا الفندق، زوجان كانا مسافران وعادا إلى المنزل المجاور لفندق رامسايد هول تريهاوس بمقاطعة دورهام البريطانية، واعتقدوا ان الفندق القريب منهم يستقبل ضيوف أكثر من مرة،.

ويستقبل هذا الفندق النزلاء منذ السابع من أبريل الماضي، وكان من الواضح وجود إقامات سابقة بالفندق، وقال مايكل ييدون، مدير حماية البيئة والصحة بمجلس مقاطعة دورهام: “اتصلنا بمكتب شرطة دورهام الشهر الماضي بشأن حادث وقع في رامسايد هول وأبلغنا عن إقامة أشخاص بالفندق".

ويأتي هذا الاستهتار، في الوقت التي سجلت فيه المملكة المتحدة حتى الآن، 271222 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيما تخطت الوفيات 38 ألف حالة وفاة.

#فندق #بريطانيا #نزلاء

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

شيخة من الأسرة الحاكمة الكويتية تعتذر للسيسي والمصريين

الأخبار الرئيسية

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة وعزل الوزير المالكي

860x484 (3)

الأمن الإسرائيلي يناقش اليوم "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين