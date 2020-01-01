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تايلاند تحتفل بعيد ميلاد الملكة غيابيا

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تايلاند تحتفل بعيد ميلاد الملكة غيابيا


وكالات / سما /

احتفلت تايلاند بعيد ميلاد الملكة سوثيدا اليوم الأربعاء بمراسم احتفالية وفعاليات رسمية، فيما تردد أنها الآن في أوروبا.

وانحنى رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان-أو تشا إلى جانب زوجته ومسؤولين كبار آخرين أمام صورة كبيرة للملكة وكتبوا رسائل للتهنئة بعيد ميلادها في قصر في بانكوك اليوم الأربعاء.

وتضمنت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية وموجهة لحكام جميع الأقاليم التايلاندية تعليمات تفصيلية بشأن إقامة أكشاك مزينة بشكل جيد عليها صورة الملكة للشعب من أجل تكريمها وكتابة رسائل تهنئة بعيد ميلادها.

كما تضمنت المذكرة أوامر لهم بتنظيم فعاليات من أجل جمع التبرعات للمناطق المتضرة من وباء فيروس كورونا.

وكانت سوثيدا باجراسودابيمالالاكشانا (41) عاما قد تم تسميتها ملكة في أيار/مايو العام الماضي، قبل أيام فقط من تتويج الملك، ماها فاجيرالونجكورن.

ويعتقد أن سوثيدا موجودة الآن في سويسرا بينما يقيم فاجيرالونجكورن في فندق بألمانيا، أثناء وباء فيروس كورونا.

#تايلاند #الملكة سوثيدا

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