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نيمار ينضم لحملة التضامن مع الأمريكي المقتول فلويد بصورة وشمه

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار ينضم لحملة التضامن مع الأمريكي المقتول فلويد بصورة وشمه


وكالات / سما /

انضم نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لحملة Black Out Tuesday التي دعا إليها عالم المثقفين ضد العنصرية بعد حادثة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي ​جورج فلويد،​ على يد الشرطة الأمريكية.

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة متشحة بالسواد مرفقة بعبارة "حياة السود تهمنا".

وأرفق نجم المنتخب البرازيلي المنشور بصورة ثانية لأحد وشومه مكتوب عليها كلمة "الإيمان".

وانضم نيمار بذلك إلى الحملة التي انتشرت عبر وسائل التواصل، لرفض مقتل فلويد، على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي بمدينة مينيابوليس، في سلسلة جديدة من عنف الشرطة في الولايات المتحدة ضد أصحاب البشرة السوداء.

يذكر أن العديد من مشاهير الرياضة والأندية و اللاعبين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد.

 
#نيمار

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