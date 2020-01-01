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مواطن يزيل زوايا حديدية وضعها مستوطنون في أرضه جنوب بيت لحم

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أزال المواطن محمد يحيى عايش من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، اليوم الأربعاء، زوايا حديدية وضعها مستوطنون في ارضه الواقعة في منطقة خلة النحلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن مستوطنين وضعوا زوايا حديدية في أراضي منطقتي خلة النحلة للمواطن محمد عايش، ومحمد إسماعيل علي دون سابق انذار، علما أن المواطن عايش كان قبل فترة انتزع قرارا من احدى المحاكم الإسرائيلية بتثبيت ارضه من خلال كوشان "طابو".

وأشار الى أن هذا الاسلوب استراتيجية جديدة يستخدمها المستوطنون بحماية الجيش للدلالة انه يتصرف بالأرض ولا يستطيع نزعها الا بمحكمة، لافتا إلى ان المواطن عايش نزع الزوايا بعد أن أشهر الاوراق الثبوتية للأرض.

 
#مستوطنون

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