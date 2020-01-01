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اشتية يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الخاص في غزة والقدس

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه في مكتبه برام الله، رئيس مكتب بعثة الصليب الأحمر في القدس ديفيد كين، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، لا سيما في ظل وقف التنسيق مع إسرائيل.

كما بحث اشتية مع كين أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جدد اشتية تأكيد رفض القيادة الفلسطينية للتهديدات، وكذلك القيام بأعمال عقابية تجاه البنوك العاملة في فلسطين، في حال استمرارها بتحويل الرواتب للأسرى.

 
#محمد اشتية

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