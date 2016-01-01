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قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"


القدس المحتلة / سما /


وصف المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي في تصريح له اليوم حركة فتح بالـ"ارهابية" وذلك لاول مرة منذ توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.
وقال المتحدث ان *قائد لواء القدس في شرطة الاحتلال، اللواء دورون يديد، وقع على أمر يحظر تنظيم مسيرة دعم للشيخ عكرمة صبري على ضوء النية لابعاده عن الحرم القدسي، وهي مسيرة نظمتها منظمة فتح في شرق القدس.*
واضاف " وصلت قوات الشرطة بما فيها من حرس الحدود قبل قليل الى منزل الشيخ  عكرمة صبري في شرق القدس مستندة الى امر يمنع اقامة مسيرة نظمتها منظمة فتح، حيث تم احالة ثلاثة مشتبهين الى التحقيق".
وبين ان " قرار قائد لواء القدس جاء بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأن تنظيم احتجاجات على يد المنظمة الارهابية فتح وبرعايتها، مستندًا الى الصلاحية التي تمنحها المادة 69 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016".
وقال *لن تسمح شرطة إسرائيل اقامة اي حدث  الذي تحوي معالمه ومنظميه اي تمثيل لمنظمة إرهابية وستعمل بشكل حازم على منع هذه الأحداث وإحباطها في أي وقت وفي أي مكان*.

#الاحتلال #القدس #عكرمة صبري #فتح #ارهاب

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