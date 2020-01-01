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غزة: الإعلان عن فتح التسجيل لقروض الزواج

الأربعاء 03 يونيو 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعلان عن فتح التسجيل لقروض الزواج


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني - اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للحصول على قرض الزواج الحسن دورة (يونيو/ حزيران 2020) بقيمة (2000) دولار، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل في السابع من حزيرانعام 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2020.

وأوضح عصام الهبيل مدير عام الصندوق، في تصريح صحفي له، أن الفئة العمرية المستهدفة لدورة شهر حزيران 2020، هي الفئة العمرية من (22 - 35) عامًا، من خلال التسجيل الإلكتروني عبر نظام الدخول الحكومي الموحد من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب.

وأشار الهبيل إلى أن الٱلية المعتمدة بعد انتهاء التسجيل، هي إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين ولكن بدون دعوة الشباب لحضور القرعة هذه المرة بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا، حيث سيقتصر الحضور على مجموعة محددة من الشباب وبث القرعة مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق والوزارة.

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