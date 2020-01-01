غزة: اعتصام احتجاجي للموظفين الذين فصلتهم الأونروا

غزة / سما /

يواصل الموظفون الذين أقدمت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اعتصامهم الأسبوعي الاحتجاجي على عملية فصلهم.

وتظاهر الموظفين البالغ عددهم 116، أمام البوابة الغربية للمقر الرئيس للأونروا في قطاع غزة، بعد أن أقدمت إدارة الأونروا على فصل الموظفين بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.

وشارك عدد من أطفال أبناء الموظفين في الوقفة ورفعوا شعارات منها "لا تدفنوا أحلامنا"، و "أعيدوا أبي"

وألقى متحدثون عدة كلمات أكدوا فيها على ضرورة التحرك من كافة الجهات النقابية والفصائلية والرسمية للضغط على الأونروا للتراجع عن قرارها، محذرين من خطورة فصل الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.