حماس : ضم الضفة سيفتح أبوابًا جديدة من الصراع

غزة / سما /

قال ماهر صلاح رئيس حركة حماس في الخارج، إن مشروع ضم الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، سيفتح أبوابًا جديدة من الصراع، وأن هذا سيمثل خطرًا حقيقيًا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا صلاح في تصريح صحفي، إلى وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع الضم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف الضفة الغربية التي تمثل المجال الاستراتيجي الحيوي الذي ستحتدم عليه معارك التحرير، التي يقترب أوانها كل يوم. وفق نص التصريح.

وقال: "إن الضفة الغربية هي الجائزة الكبرى التي تسابق الإدارة الأميركية الزمن لإهدائها لعدونا المحتل، وتمهد لذلك الأجواء في المنطقة، وعلى المستوى الدولي".

وأضاف، "إن هذا المخطط استمرار للعدوان على كل شيء في فلسطين، على الأرض، والإنسان، والمقدسات، والتاريخ".

وحذر القيادي في حماس، من أن مشروع الضم سيفتح "أبوابًا جديدة من الصراع، ويزيد النار التهابًا، ويقضي على كل ما يُسمى مشاريع التسوية، والحلول السلمية التي استثمر فيها العالم خلال عقود".

وقال: "فليعلم العالم بأسره أن أطماع الاحتلال لن تتوقف عند حدود الضفة، بل ستشتغل المنطقة كلها، وسيطال اللهيب كل المنطقة، وسوف تجد هذه الدول نفسها أمام مشاريع التوطين والترانسفير، وغير ذلك".

وأضاف، "نحن الفلسطينيين، داخل وخارج فلسطين، لن نسمح لهذا الاحتلال أن يحوّل الضفة إلى أشلاء متناثرة. فالضفة ضفتنا، نحن أهلها وحُماتها، والقدس قدسنا، وستبقى عاصمتنا الأبدية، والأقصى أقصانا، وسوف نحميه بدمائنا".

وتابع، "قوتنا كفلسطينيين هي في وحدة موقفنا ضد هذه المخططات، ولنأخذ العبرة من كل الحلول السلمية، والمسار الخاطئ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فاتفاق أوسلو مات وقُبر، وآن لنا أن ننطلق في برنامج وطني للمقاومة الشاملة، يشارك فيه الجميع".

ودعا الدول العربية وخاصةً الأردن إلى أن "يكون هناك موقفٌ بالقول والفعل إزاء هذا المخطط الخبيث، لأن المخطط والعدوان لن يوفّر أحداً لو نجح في القضاء على جدار المقاومة الفلسطيني".