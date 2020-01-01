6 طرق للتخلص من ترهلات البطن

وكالات / سما /

كبسولات التخسيس وأحزمة البطن، من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، للتخلص من ترهلات البطن، ولكن دون جدوى، مع العلم أن هذه المشكلة المزعجة يمكن التغلب عليها بالاعتماد على وسائل بسيطة وغير مكلفة ماديًا.

ونشرت مجلة "الكونستلو" الصحية، طرق شد البطن المترهل.

حمل الأوزان

يساعد حمل الأوزان الثقيلة على تقوية الجسم وبناء العضلات والتخلص من الترهلات وحرق الدهون الموجودة في منطقة البطن، ولكن يرجى ممارسة تمارين الإحماء قبل رفع الأثقال، لتجنب الإصابة بالتمزق أو الشد العضلي، كما يجب التدرج في الأوزان الثقيلة، لأن التحامل على النفس قد يؤتي بنتائج عكسية أنت في غنى عنها.

استبدال الحلوى بالفواكه والخضروات

احرص على استبدال الحلوى والمقرمشات بالخضروات والفواكه الطازجة، مثل الخيار والفلفل الملون والجزر والعنب والموز والتفاح،، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

الابتعاد عن المشروبات الغازية

تفتقد المياه الغازية للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما تحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، لذلك يجب استبدالها بالمشروبات التي تساعد على حرق الدهون، مثل المياه والشاي الأخضر.

التوقف عن مضغ اللبان

عند الشعور بالجوع، يلجأ البعض إلى مضغ اللبان باستمرار، إلا أن هذه العادة ربما تسبب انتفاخ للبطن، وإذا كانت العلكة تحتوي على سكريات قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول البيض يوميًا

يساعد البيض على تحسين عملية التمثيل الغذائي ووقف الجينات المسئولة عن تخزين الدهون حول منطقة البطن، كما ثبت أن تناول بيضة واحدة على وجبة الإفطار يوميًا، يقلل من الشعور بالجوع لمدة 3 ساعات.

تناول قطعة شوكولاتة داكنة

على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية، إلا أن تناول قطعة واحدة منها يوميًا يساهم في خفض نسبة الدهون الموجودة بمنطقتي البطن والخضر، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.