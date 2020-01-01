حملة أمنية في فرانكفورت ضد جرائم احتيال عبر "إيباي"

وكالات / سما /

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات على عدد من المباني صباح اليوم الأربعاء في مدينة فرانكفورت غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحملة تستهدف جرائم احتيال متعلقة ببضائع وإعلانات صغيرة عبر منصة "إيباي" الإلكترونية.

وبحسب البيانات، تم تفتيش 27 عقارا، وبدء إجراءات جنائية في 600 حالة ضد 27 متهما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "هذه إجراءات تحقيق كبيرة للغاية"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة.

وأوضحت المتحدثة أن الأمر يدور حول بضائع معروضة على الموقع سدد مشترون ثمنها بالفعل، إلا أن مقدمي الخدمة لم يسلموها لهم، وقالت: "البضاعة غير موجودة"، مضيفة أن إجمالي الأضرار المادية تُقدر بنحو 200 ألف يورو.