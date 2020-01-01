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تويتر: تغريدات ترامب ستظل باقية حتى لو خالفت القواعد

الأربعاء 03 يونيو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر: تغريدات ترامب ستظل باقية حتى لو خالفت القواعد


وكالات / سما /

قالت شركة تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستظل باقية على حسابه، حتى وإن خالفت قواعد الشركة.

وقالت الشركة: " لا نحاول معالجة كل المعلومات الخاطئة .. وبدلا من ذلك نقوم بتحديد الأولويات على أساس أعلى احتمال للضرر، ونركز على التلاعب بوسائل الإعلام والسلامة المدنية وكوفيد19-"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت الشركة أنها لا ينبغي لها "تحديد مدى مصداقية التغريدات لكنها تحاول توفير سياق يساعد الأشخاص على إعمال عقولهم في الحالات التي يكون فيها محتوى التغريدة مثار شك".

والأسبوع الماضي، أصدرت شركة تويتر لأول مرة تدقيقا في حقيقة بعض تغريدات الرئيس الأمريكي.

وجاءت هذه الخطوة، في شكل علامة تحت اثنتين من تغريدات ترامب، تحدثتا عن أن بطاقات الاقتراع بالبريد عرضة لتزوير شديد.

ومكتوب على العلامة التي أضافتها تويتر "احصل على الحقائق عن بطاقات الاقتراع بالبريد"، وبالضغط عليها يتم توجيه المستخدمين إلى مقالات إخبارية وقائمة بنقاط بارزة تدحض مزاعم ترامب.

وكانت شركة تويتر قد واجهت انتقادات متزايدة لمنحها ترامب منصة هائلة لنشر "معلومات كاذبة".

ويقول ترامب، الذي لديه أكثر من 80 مليون متابع على تويتر، إن استخدامه لتلك المنصة أساسي ليتجاوز ما يصفه بأنه مؤسسة إعلامية منحازة.

#ترامب #تويتر

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