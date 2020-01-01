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غزة : الداخلية تجتمع مع أصحاب صالات الافراح قبل فتحها

الأربعاء 03 يونيو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الداخلية تجتمع مع أصحاب صالات الافراح قبل فتحها


غزة / سما /

 تعقد وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أصحاب صالات الأفراح، قبل إعادة فتحها، بهدف تزويدهم بالإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها عند فتحها.

وأوضح إياد البزم الناطق باسم داخلية غزة في تصريحات إذاعية، أن هذا الاجتماع سيتبعه غدًا وخلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مع أصحاب القطاعات المختلفة التي سيتم تشغيلها بشكل تدريجي بعد إغلاقها بفعل فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، ذكر البزم أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ستعمل اليوم وغدًا على إنهاء الحجر الصحي لـ 1200 مواطن بعد أن يتم الانتهاء من الفحوصات المخبرية لهم والتأكد من أن نتائجها سلبية.

وأشار إلى أن هؤلاء أتموا الحجر لمدة 21 يومًا، مشيرًا إلى أنهم سيغادرون إلى منازلهم في حال ثبت عدم إصابتهم، على أن يلتزموا الحجر داخل منازلهم لمدة أسبوع كامل للتأكد من خلوهم من الفيروس، والتزامهم بالتعليمات التي ستمنح لهم.

وأشار إلى أن 350 إلى 400 مواطن سيبقون في مراكز الحجر الصحي لحين انتهاء فترتهم المحددة بـ 21 يومًا.

#داخلية غزة #فيروس كورونا #صالات الافراح

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