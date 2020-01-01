الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم فتية من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (11) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير في بيان: إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتي سلواد ودير أبو مشعل شرق رام الله وهم: موسى أحمد حامد (22 عاماً) من سلواد، وباسل مفيد عطا، وأكرم فاتح زهران، ومحمد عبد الحكيم عطا، ومحمد نوح عطا، وتتراوح أعمارهم ما بين (17و18 عاماً).

ومن مخيم الفارعة وبلدة طمون اعتقل الاحتلال زكريا فايز عوض، وعزام علي جوابرة، إضافة إلى نعمان ناصر بني عودة.

واعتقل الاحتلال الفتى إياد صالح نوفل (17 عاماً) من مدينة قلقيلية بعد استدعائه للمقابلة، ومحمد هيثم مصطفى من العيسوية، وأشرف شماسنة من بلدة قطنة.