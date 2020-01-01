أهلي النصيرات يتعاقد مع 12 لاعبا بالانتقالات الصيفية

الوسطى / سما /

واصل نادي أهلي النصيرات صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وتعاقد أهلي النصيرات مع الحارسين مصعب عقل ويوسف البيوك مدة موسم واحد, قادمين من خدمات البريج والعودة تواليا.

ويعدّ الثنائي الصفقة الحادية عشرة والثانية عشرة التي يبرمها النادي في الانتقالات الصيفية, ضمن خطته للرجوع لدوري الأولى من جديد.

يشار إلى أن أهلي النصيرات سبق له ضم إسماعيل أبو دان, ومحمد نصار, وطارق مسعود, وعبد الرحمن عرام, وكرم الحلاق, ومحمد أبو جويد, وعلاء العريان, وجابر أبو رضوان, وعلي أبو حسنين, ومحمد الصليبي.