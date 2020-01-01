إصابة لاعب غزي بالرباط الصليبي

غزة / سما /

تلقى نادي الزيتون ضربة مبكرة, عقب إعلان ظهيره الأيمن رشيد النمس عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد النمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إصابته بقطع في الرباط الصليبي, ما يعني غيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 شهور.

وأوضح النمس أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة القريبة المقبلة, يتخللها فترة الإعداد من جديد, قبل الرجوع لممارسة كرة القدم.

يشار إلى أن الزيتون أعلن قبل حوالي أسبوعين عن تجديد استعارة النمس من صفوف خدمات رفح, بعد ظهوره بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم الحالي.