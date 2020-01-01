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تشيلسي يأمل في إتمام 4 صفقات قوية في الصيف

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يأمل في إتمام 4 صفقات قوية في الصيف


وكالات / سما /

يأمل نادي تشيلسي في الدخول بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل بالتعاقد مع 4 لاعبين من الطراز الرفيع لتدعيم صفوف البلوز تحت قيادة المدرب الشاب فرانك لامبارد الذي كان محرومًا من القيام بالتعاقد مع اللاعبين لمدة عام كامل.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن فرانك لامبارد وضع بعض الأسماء لكي تكون هي هدف فريقه تشيلسي في الموسم المقبل، وعلى رأسهم بين شيلويل نجم فريق ليستر سيتي.

وأضافت إلى أن نادي ليستر يجعل من تلك الصفقة شبه مستحيلة حيث يطالبون بمبلغ 85 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب وهو مبلغ يستحيل دفعه في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس “كورونا” المميت.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن تشيلسي يضع كل من كاي هافريتس نجم باير ليفركوزن وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند وتيمو فيرنر هداف لايبزيج كثلاثي بارز من البوندسليجا من أجل التعاقد معه.

وسيجد البلوز منافسة شرسة وقوية على كل هذه الصفقات حيث يقترب كل لاعب من هؤلاء الثلاثة، فمانشستر يونايتد قريب من ضم سانشو وليفربول يريد فيرنر أو كاي هافريتس بجانب بايرن ميونخ أيضًا.

#تشيلسي

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