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موقف بايرن ميونخ النهائي من شراء عقد فيليب كوتينيو

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف بايرن ميونخ النهائي من شراء عقد فيليب كوتينيو


وكالات / سما /

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني موقفه بشكل نهائي من شراء عقد لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو أو تمديد الإعارة، من برشلونة الإسباني في نهاية الشهر الجاري.

و يلعب كوتينيو في صفوف البايرن في الفترة الحالية بنظام الإعارة مع خيار الشراء من النادي الكتالوني، لكن فريق أليانز أرينا لا ينوي تفعيل بند شراء العقد.

و أفادت صحيفة بيلد الألمانية مساء الثلاثاء أن خيارات اكمال كوتينيو مسيرته في بايرن ميونخ في الموسم القادم تبلغ صفر %، مع إمكانية تمديد فترة الإعارة فقط بسبب توقف الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا جراء جائحة كوفيد – 19 ، وذلك يتوقف على رغبة النادي الألماني.

و أوضحت الصحيفة أن كوتينيو لن يستمر في البايرن وسيرحل عن الفريق ويعود إلى برشلونة بدايةً من 30 يونيو الجاري.

و بموجب ما نشرته الصحيفة فإن البايرن لا يريد حتى ضم كوتينيو بنظام الإعارة من جديد من برشلونة لعدم اقتناع الإدارة بما قدمه اللاعب في الفترة الماضية في أليانز أرينا.

و قال المدير التنفيذي للبايرن ، كارل هاينز رومينيجيه، في تصريحات صحيفة ” الأمر كله يعود إلى بايرن ميونخ سواء كان النادي يريد تمديد فترة إقامة كوتينيو أم لا “.

#بايرن ميونخ #فيليب كوتينيو

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