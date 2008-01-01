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أشرف حكيمي يتفوق على كبار أظهرة أوروبا

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أشرف حكيمي يتفوق على كبار أظهرة أوروبا


وكالات / سما /

ينسج المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، عروضاً مميزة في مسابقة الدوري الألماني، ليُثبت بذلك تطوره وانخراطه في منحى تصاعدي منذ الرحيل عن اللوس بلانكوس.

وتنتهي فترة إعارة حكيمي إلى بوروسيا دورتموند خلال الصيف الجاري، وبالتالي سيعود إلى ريال مدريد للقتال على مركز أساسي مع داني كارفاخال من جهة، ومع فيرلاند ميندي ومارسيلو من جهة ثانية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، أن مستوى حكيمي في الموسم الحالي جعله يُنافس بل ويتفوق على أبرز الأظهرة في العالم، خصوصاً وأن موسمه الحالي يُمكن مُقارنته مع موسم مايكون في إنتر ميلان، ألفيس، مارسيلو، كارفاخال، ألبا، كيميتش، لام وغيرهم.

وبحسب إحصائيات “أوبتا”، فإن موسم أشرف حكيمي يتفوق على مواسم أخرى للاعبين كبار في مركز الظهير، فالدولي المغربي ساهم في تسجيل 19 هدفاً حتى الآن في الدوري الألماني ودوري الأبطال حيث سجل 9 وصنع 10 وهذا يجعله متعادلاً مع رقم مايكون (ساهم بـ19 هدفاً) في موسم 2009/2010، كما أنه يقترب من رقم داني ألفيس (22) في موسم 2008/2009.

وتابعت الصحيفة، أن الأرقام تجعل من أشرف حكيمي أحد أفضل الأظهرة في العالم حالياً، وهو ما يضع ريال مدريد في موقف معقد، فإما استعادته في هذا الصيف أو بيعه لإنعاش خزينة النادي.

#أشرف حكيمي

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