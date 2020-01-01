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برشلونة يتخذ قراراه بشأن رحيل ديمبيلي إلى يوفنتوس

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتخذ قراراه بشأن رحيل ديمبيلي إلى يوفنتوس


وكالات / سما /

يرحب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب نادي برشلونة، بخطوة الانتقال إلى فريق يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن يوفنتوس مهتم أيضاً بالحصول على خدمات ديمبيلي، ولكن على سبيل الإعارة، حيث سيعطيه الفريق الإيطالي الفرصة لإعادة تقييم نفسه وتغيير الأجواء بعيداً عن برشلونة لاستعادة ثقته في نفسه.

وتحدثت الصحيفة عن المحادثات بين برشلونة ويوفنتوس عن صفقات تبادلية محتملة، ينتقل على آثرها بيانيتش إلى البارسا، ومع رفض آرتور ميلو الانتقال إلى السيدة العجوز، طلب النادي الإيطالي دخول ديمبيلي في العملية.

ولفت ديمبيلي انتباه فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، وتؤكد الصحيفة أن الجناح الفرنسي قال بالفعل نعم إلى السيدة العجوز.

ومع اقتراب بيرنارديسكي من الرحيل، يلعب خوان كوادرادو في مركز الظهير الأيمن، يمكن أن يجد ديمبيلي مكاناً في هجوم يوفنتوس تحت قيادة ماوريسيو ساري.

ويزعم التقرير أن برشلونة غير مستعد لاطلاق سراح ديمبيلي بثمن بخس، ويمكن للطرفين النظر في إعارته بشكل مبدئي وتحديد مستقبله الدائم في وقت لاحق.

#برشلونة #يوفنتوس

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