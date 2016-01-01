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اسطنبول:مذكرات اعتقال بحق 118 شخصا في تركيا معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسطنبول:مذكرات اعتقال بحق 118 شخصا في تركيا معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن


اسطنبول / وكالات/

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول يوم الثلاثاء إن تركيا أصدرت أوامر اعتقال بحق 118 شخصا معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن يشتبه في صلتهم بمنظمة "فتح الله غولن".

وقال مكتب المدعي العام إنه أصدر مذكرات اعتقال بحق 42 من أفراد الجيش والدرك نتيجة لتصريحات أشخاص محتجزين سابقا وتحليلات للمكالمات الهاتفية المدفوعة. وكان من بينهم 24 ضابطا في الخدمة الفعلية.

وأضاف المكتب أنه طالب باعتقال 76 من أفراد الجيش والدرك والمدنيين في عملية أخرى منفصلة، بعد تحديد أنهم استخدموا هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء الشبكة، وكان أربعة وسبعون من هؤلاء في الخدمة الفعلية.

كما شملت أوامر الاعتقال أفراد من القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى عقيد وثلاثة عناصر برتبة ملازم.

وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل "تنظيم مواز" يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.

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