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فيديو : مشروع تهويدي جديد بالقدس

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : مشروع تهويدي جديد بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت بلدية القدس التابعة لإدارة الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق خطة وصفتها بـ "التاريخية" شرقي المدينة، لمشروع ضخم بهدف إنشاء "وادي السيليكون" أو ما يعرف بـ "السيليكون فالي".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المشروع عبارة عن "خطة استراتيجية ضخمة وهامة بالنسبة للمدينة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي منها".

وفي إطار هذه الخطة وخلال سنوات قليلة معدودة، سيتم بناء مائتي ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، بالإضافة إلى خمسين ألف متر مربع لمحلات تجارية، إلى جانب خمسين ألف متر مربع للفنادق.

ويندرج هذا المشروع الذي بادر اليه رئيس البلدية ضمن الخطة الحكومية الإسرائيلية الخاصة بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية مرفق الاقتصاد شرق القدس. وفق ما قال موشيه ليون رئيس البلدية.

وأضاف "من بين الأهداف للمشروع خلق فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف شخص من المقدسيين الفلسطينيين وزيادة تعزيز الثقة".

#القدس #التهويد

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