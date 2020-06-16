الحكومة الإسرائيلية تصادق على استمرار الحجر الصحي للعائدين من الخارج

القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، على الاستمرار في عملية الحجر الصحي لكل العائدين من الدول بالخارج.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية بالعربية، فإنه تقرر تمديد سريان الأنظمة التي تنص على ضرورة إثبات توفر مكان مناسب للحجر الصحي والالتزام بتعليمات الحجر الصحي للأشخاص العائدين من خارج إسرائيل، وذلك لغاية يوم الثلاثاء الموافق 16.6.2020.

وبينت بأن الأشخاص الذين لن يستطيعوا المكوث في حجر صحي منزلي فسيتم تحويلهم إلى فنادق على حساب "الدولة"، وذلك تفاديًا لوقوع حالات نقل عدوى مصدرها الأشخاص العائدين من الخارج.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار اتخذ في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، داعيةً الجمهور الإسرائيلي للالتزام بالتعليمات الصحية.