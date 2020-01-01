أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدرت التظاهرات، التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية على خلفية مقتل رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة، عناوين الصحف الإســــــــــــــرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وتناولت الصحف الجلسة التشاورية التي عقدتها وزارتا الصحة والتعليم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تفشي فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، والقرار بالإبقاء على المدارس مفتوحة في المرحلة الحالية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرنوت":

- المستوطنون قلقون: "19 مستوطنة ستبقى معزولة في الأراضي الفلسطينية وفقا لخطة ترمب"

- عريقات حول الضم: "هذه نهاية فرص الوصول إلى السلام"

- مواجهة حكومية أخرى: أمسالم يهاجم وزير العلوم يزهار شاي

- سمريتش: "نتنياهو كان مؤيدا دائما لتقسيم الأرض"

- ثلاثة معتقلين في تظاهرة بالقدس: "العدالة لإياد الحلاق"

- تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا وعشرات الإصابات الجديدة

- بعد تقييم الوضع مع رئيس الوزراء قرار بعدم إغلاق المدارس

- استخدم في أحداث 11 سبتمبر: القبو الذي لجأ إليه ترمب بسبب أعمال الشغب

- بايدن: "ترمب جزء من المشكلة، يشعل نار الكراهية"

- تظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة رغم حظر التجول ونشر المزيد من القوات في واشنطن

* "هآرتس":

- نتنياهو يؤكد لقادة المستوطنين أن ضم الضفة الغربية لن يكون مرتبطًا بخطة ترمب

- تحليل: نتنياهو والمستوطنون لم يكونوا يوما على نفس الصفحة حول الضم

- وزير الخارجية الأردني: الضم الإسرائيلي سيؤدي إلى "صراع عنيف"

- حتى في المسيرة الهادئة في نيويورك مشاعر الغضب في كل مكان: "فقط ثورة عنيفة ستغير البلد"

- بايدن: مقتل فلويد دعوة للاستيقاظ وترمب جزء من المشكلة

- فيروس كورونا: إسرائيل تسجّل أعلى زيادة يومية بعدد الإصابات خلال شهر؛ المدارس ستبقى مفتوحة

* "معاريف":

- في ختام جلسة لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء تقرر إبقاء المدارس مفتوحة

- تشخيص 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة

- مسؤول كبير في وزارة الصحة يكشف: هذه هي البيانات التي ستؤدي إلى عودة القيود

- شاهد: الفيديو الذي دفع الوزير اوحانا لإلغاء زيارته لعائلة الحلاق

- رغم القانون: إسرائيل تتوقف عن اقتطاع مخصصات "أسر الشهداء والأسرى"

* "إسرائيل اليوم":

- الاستعداد للضم: المؤسسة الأمنية تتحضر لعواقب العملية السياسية

- نشر 1600 جندي في واشنطن وحظر تجول في نيويورك

- نشطاء "أزرق-أبيض" يقاضون غانتس

- ارتباك في نظام التعليم - اتخاذ قرارات بدون بيانات

- في ظل أعمال الشغب: بايدن يلوم ترمب على تقسيم الأمة