رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، هدم الاحتلال 3 منازل بسلوان وجبل المكبر واخطار بهدم رابع في دير العسل الفوقا.

كما تناولت أيضا تسجيل اصابتين بكورونا في عزون عتمة في قلقيلية ما يرفع حصيلة الاصابات في فلسطين الى 630

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-اجتماع المانحين يوجه تحذيرا ضد خطط الضم

-الرئيس يهنئ نظيره الايطالي بيوم الجمهورية

-الأحمد يطلع بوغدانوف على الأوضاع الراهنة في فلسطين

-هدم منازل ومتاجر بالقدس والاحتلال يعتقل 21 مواطنا بالضفة

-المالكي: نحاول استثمار المواقف الدولية لتحقيق ضغط على اسرائيل لمنع تنفيذ مخطط الضم

-القواسمي: "فتح" تقف مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات

-رئيس الوزراء الكندي يشجب مخططات الضم الاسرائيلية

-فرنسا تدعم الموازنة العامة بـ 8 ملايين يورو

-وزيرة الصحة: موقع الكتروني خاص للمواطنين للاستعلام عن تحويلاتهم الطبية

-تسجيل اصابتين بـ"كورونا" في عزون عتمة

-تواصل الاحتجاجت في الولايات المتحدة رغم تلويح ترمب بنشر الجيش

الأيام:

-الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من عمليات الهدم والتجريف والاعتداءات والاعتقالات في عدة محافظات

-لجنة مساعدات المانحين تؤكد استمرار الدعم وتعرب عن قلقها من تزايد التوتر بين الطرفين

-الاحتلال يهدد بمنع الأمن الفسطيني من التنقل في الضفة دون تنسيق أمني

-الاحتجاجات تتواصل في البلدات العربية ضد الاعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

-اسرائيل تتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال السلطة

-عائلة الحلاق المقدسية تطالب بالتحقيق في قتل ابنها اياد: " حياة الفلسطينيين مهمة"

-نتنياهو يؤكد للمستوطنين إلتزامه بتنفيذ مخطط الضم

-واشنطن تعتزم التحرك ضد "الجنائية الدولية" لمنعها من التحقيق في جرائم اميركا واسرائيل

-إذاعة جيش الاحتلال تكشف تفاصيل جديدة من "صفقة القرن"

-غزة: اصابة مواطن بجروح خطيرة بعد طعنه على يد زوجته وابنه

-اصابتان جديدتان بـ"كورونا" في عزون عتمة وحالة وفاة و13 اصابة في صفوف الجاليات

-"كورونا" في العالم: نحو 381 ألف وفاة و 6 ملايين ونصف المليون اصابة

-ترمب يهدد بنشر الجيش لقمع التظاهرات في مواجهة أخطر عصيان مدني في عهده

-5حالات وفاة و 116 اصابة جديدة بـ"كورونا" في اسرائيل

-باحثون يقدرون اصابة 200 ألف اسرائيلي بفيروس كورونا

القدس:

-اسرائيل أجرت تجارب لصواريخ بالستية يبلغ مداها 400 كلم

-هدم 3 منازل بسلوان وجبل المكبر واخطار بهدم رابع في دير العسل الفوقا

-اصابتان جديدتان بكورونا في عزون عتمة ترفعان الحصيلة الى 630

-شهيد متأثرا بجراح اصيب بها خلال مسيرات العودة قبل عامين

-نتنياهو: ملتزمون بمفاوضات على أساس "صفقة القرن"

-فرنسا تدعم الموازنة العامة بـ 8 ملايين يورو

-وفاتان و72 اصابة جديدة بالوباء في اسرائيل

-مصر تحذر من أية اجراءات أحادية تقوض حل الدولتين

-نيويورك تمدد حظر التجول الليلي وترفض طلب ترمب الاستعانة بالحرس الوطني

-الاحتلال يمنع تنقل عناصر الأمن الفلسطيني دون تنسيق

-تحركات شعبية في يافا ضد مخطط بناء بمقبرة اسلامية

- 51%من الاسرائيليين يعارضون أي ضم أحادي الجانب وأغلبية تؤيد حل الدولتين