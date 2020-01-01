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"فتح": نقف مع السلطة في تحمل المسؤوليات وجاهزون لدفع الثمن

الأربعاء 03 يونيو 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": نقف مع السلطة في تحمل المسؤوليات وجاهزون لدفع الثمن


رام الله /سما/

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن الحركة بكافة أطرها التنظيمية تقف على قلب رجل واحد مع السلطة في تحمل المسؤوليات بعد قرار القيادة اعتبار منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وأميركا، وما نتج عن ذلك من إجراءات.

وقال القواسمي، في بيان صحفي، اليوم  "إننا نخوض معركة البقاء والوجود والهوية الوطنية والاستقلال، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نعيش أو نحيا عبيدا في أرضنا وأرض الأجداد، في نظام ابارتايد عنصري تفرضه إسرائيل، وجاهزون لدفع ثمن الحرية والكرامة والاستقلال".

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