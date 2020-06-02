  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترودو يصمت لـ 20 ثانية قبل الردّ على أسئلة بشأن ترامب ( شاهد الفيديو )

الأربعاء 03 يونيو 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترودو يصمت لـ 20 ثانية قبل الردّ على أسئلة بشأن ترامب ( شاهد الفيديو )


وكالات

رداً على أسئلة حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهزّ الولايات المتحدة، صمت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأكثر من عشرين ثانية، الثلاثاء، قبل التأكيد أن الكنديين يتابعون "بخوف" الوضع في الولايات المتحدة.


وطلب صحفي من ترودو أثناء مؤتمره الصحفي اليومي، التعليق على تهديد الرئيس الأمريكي بنشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، إضافة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في واشنطن للسماح لترامب بالذهاب لالتقاط صورة أمام كنيسة.


وسأله الصحفي أيضاً لماذا يرفض تلقائياً التعليق على ما يفعله ترامب، الذي تجمعه به علاقات معقدة، وما الرسالة التي تُعطى للشعب جراء ذلك، بحسب رأيه.


وفيما تُعتبر إجاباته على أسئلة الصحفيين سريعة بشكل عام، إلا أن ترودو انتظر أكثر من عشرين ثانية على غير عادته قبل أن يجيب.


وقال أخيراً: "ننظر بخوف وانزعاج لما يحصل في الولايات المتحدة"، مكرراً تصريحات قالها الأسبوع الماضي تعليقاً على زيادة حدة التظاهرات العنيفة في الولايات المتحدة، بعد وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أبيض أثناء توقيفه.


وتابع ترودو: "إنها لحظة جمع الناس" من دون ذكر اسم الرئيس الأمريكي في إجابته. وأضاف "أنها لحظة الإصغاء ومعرفة ما أشكال الإجحاف التي تتواصل منذ سنوات وحتى عقود رغم إحراز تقدم".

#ترودو #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للمالكي : "حان وقت ذهابك إلى المنزل لمقابلة نفسك "

الأول من نوعه.. قرار أمريكي بخصوص منفذي العمليات الفردية ضد المستوطنين

رويترز تكشف عن اسم المؤسسة المالية المقترحة للسلطة الفلسطينية ومهامها

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الأردن محذرا من "عواقب وخيمة" للضم : لن يمر دون رد

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

34

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف