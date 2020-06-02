ترودو يصمت لـ 20 ثانية قبل الردّ على أسئلة بشأن ترامب ( شاهد الفيديو )

وكالات

رداً على أسئلة حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهزّ الولايات المتحدة، صمت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأكثر من عشرين ثانية، الثلاثاء، قبل التأكيد أن الكنديين يتابعون "بخوف" الوضع في الولايات المتحدة.



وطلب صحفي من ترودو أثناء مؤتمره الصحفي اليومي، التعليق على تهديد الرئيس الأمريكي بنشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، إضافة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في واشنطن للسماح لترامب بالذهاب لالتقاط صورة أمام كنيسة.



وسأله الصحفي أيضاً لماذا يرفض تلقائياً التعليق على ما يفعله ترامب، الذي تجمعه به علاقات معقدة، وما الرسالة التي تُعطى للشعب جراء ذلك، بحسب رأيه.



وفيما تُعتبر إجاباته على أسئلة الصحفيين سريعة بشكل عام، إلا أن ترودو انتظر أكثر من عشرين ثانية على غير عادته قبل أن يجيب.





رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو يتوقف ٢٠ ثانية قبل ان يرد على سؤال بشأن احداث الولايات المتحدة. pic.twitter.com/P4CtNQG6xU — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 2, 2020

وقال أخيراً: "ننظر بخوف وانزعاج لما يحصل في الولايات المتحدة"، مكرراً تصريحات قالها الأسبوع الماضي تعليقاً على زيادة حدة التظاهرات العنيفة في الولايات المتحدة، بعد وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أبيض أثناء توقيفه.



وتابع ترودو: "إنها لحظة جمع الناس" من دون ذكر اسم الرئيس الأمريكي في إجابته. وأضاف "أنها لحظة الإصغاء ومعرفة ما أشكال الإجحاف التي تتواصل منذ سنوات وحتى عقود رغم إحراز تقدم".