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عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 03 يونيو 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة


قال عضو مركزية فتح، عزام الأحمد إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال الأحمد خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين إن كثير من موارد منظمة التحرير انقطعت بعد حرب الخليج، لدرجة أن مخصصات عائلات الشهداء توقفت حينها لأكثر من 12 شهرا.

وأضاف أنه عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك.

وتابع الأحمد: عندما فازت حماس بالانتخابات قطع كل المانحين دعم فاتورة الراتب للسلطة، ومضى 18 شهار دون ان يتم صرف الرواتب وبعدها اوجدنا طريقة لصرف الرواتب، لذلك هذه مصاعب ستواجهنا.

#عزام الاحمد #رواتب #السلطة #اسرائيل

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