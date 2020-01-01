بعد تأخير لعامين.. أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

القدس المحتلة / سما /

عُينت أميرة أورون سفيرة جديدة للكيان الإسرائيلي في مصر، عقب أكثر من عام على انتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية على تعيينها فيه.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية على تعيين أورون سفيرة جديدة لإسرائيل في مصر.

وبحسب موقع "ماكو" العبري فإن التعيين سيقدم إلى الموافقة الحكومية يوم الأحد المقبل.

وأورون تملك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، فشغلت مناصب متنوعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وستكون أول امرأة تشغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر، وتعيينها هو أول مهمة أنجزها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي.

وخدمت أورون سابقا في مصر، وكانت المشرف المؤقت للسفارة الإسرائيلية في أنقرة بتركيا، كما عملت في الماضي كمتحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية.