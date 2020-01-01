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إسرائيل أجرت تجارب لصواريخ بالستية يبلغ مداها 400 كلم

الأربعاء 03 يونيو 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل أجرت تجارب لصواريخ بالستية يبلغ مداها 400 كلم


القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل مساء امس أنها أجرت "بنجاح" تجارب لصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى في البحر الأبيض المتوسط، في سياق توترات مع إيران وحليفها حزب الله في لبنان.

وأشادت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية، وهي مؤسسة تابعة للدولة ومتخصصة في الصناعات الجوية المدنية والعسكرية، بهذه التجارب التي أُجريت في تاريخ غير محدد لكن أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، من سفينة نحو هدف في البحر.

ويراوح مدى هذه الصواريخ البالستية الدقيقة التي تشكل جزءاً من المنظومة الإسرائيلية الصاروخية البعيدة المدى (لورا)، بين 90 و400 كلم.

وقالت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "في كلا السيناريوهين، أُطلق الصاروخ باتجاه مساره الذي اجتازه واصاب الهدف بأكبر قدر من الدقة. وقد حققت منظومة الإطلاق وكذلك الصواريخ بنجاح أهداف هذه التجارب" مع هامش خطأ أقلّ من عشرة أمتار. وشكرت الشركة الجيش لمساندته في هذه التجارب.

وفي السياق، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتجارب الصواريخ. وقال "في خضمّ المعركة ضد فيروس كورونا المستجدّ، نواصل ضمان أمن إسرائيل، بشكل هجومي ودفاعي".

وتأتي هذه التجارب في سياق توترات إقليمية مع إيران. وقد يكون الطيران الإسرائيلي كثّف في الأسابيع الأخيرة ضرباته ضد عناصر موالين لإيران في سوريا حليفة طهران. وتدفع الدولة العبرية لإبقاء الحظر على بيع الأسلحة لإيران الذي يُتوقع أن يُرفع تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول.

وتوازياً، تتابع إسرائيل من كثب تطورات الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتخشى أن تقدم الأسرة الدولية مساعدات للبنان من دون السعي لتقليص نفوذ حزب الله عدو الدولة العبرية.

ويحتاج لبنان إلى مساعدة دولية إلا أنه ينبغي أن يقلّل من نفوذ الحزب في البلاد في وقت لا تزال التوترات قائمة بين حزب الله وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية وكالة فرانس برس.

#اسرائيل #صواريخ بالستية

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