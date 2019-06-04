حالة الطقس : انخفاض ملموس على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2019/06/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/06/05: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/06/06: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.