  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشاعر عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

الثلاثاء 02 يونيو 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاعر عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا


رام الله / سما /

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعرالفلسطيني د. عودة عمارنة، المستشار الثقافي في سفارة دولة فلسطين في إيطاليا، لفوزه بالمركز الأول لجائزة الشعر العالمية (أسّاس 2020 ) بنسختها الثامنة، والتي تقيمها المؤسسة الصقلّية للثقافة والفنون والعلوم في مدينة ميسينا، برعاية سامية من جامعة وبلدية مدينة مسينا، وبعض المؤسسات الثقافية في مقاطعة صقلية الإيطالية.

واعتبرت الوزارة ان هذا الفوز بأنه إنجاز للثقافة الفلسطينية، ويحقق حضورا فلسطينيا دائما في المشهد الثقافي العالمي.

وشارك في المسابقة بأقسامها المختلفة ( الشعر المنظوم والشعر الحر والشعر المحكي والقصة القصيرة والشعرالعالمي ) ما يقارب 800 مشارك من إيطاليا ومن عدة دول عربية وأجنبية.

يذكر أن د. عمارنه هو العربي الأول الذي يحصل على هذه الجائزة.

لم تتمكن جامعة ميسينا هذا العام من إقامة الحفل في أروقة الجامعة بحضور الفائزين والمكرمين بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها إيطاليا.

وفي مداخلته شكر عمارنة رئيسة الجائزة والقائمين عليها وكل من يدعمها للعام الثامن على التوالي، وقال يشرفني ويسعدني الحصول على هذه الجائزة المرموقة كأول عربي، وسعادتي مضاعفة لأنها بشكل خاص من صقلية أرض الشعراء. هذا التكريم هو إعتراف بالأدب العربي والأدب الفلسطيني القادر على المساهمة في الثقافة الإنسانية وتحدث عن الدور الفاعل والمهم للثقافة والأدب وخاصة الشعر في بناء الجسور بين الشعوب وفي نشر ثقافة العدل والسلام ، حيث أهدى الشاعر عمارنة فوزه لبلده فلسطين ولشعبه الذي يناضل منذ ما يزيد عن 72 من أجل الحرية والإستقلال.

يذكر أن الشاعر عمارنة كان قد حصل على جائزتين أدبيتين مرموقتين سابقتين، الأولى من مدينة نابولي والثانية من مدينة بالمي كما تم تكريمة كشخصية العام 2019 من قبل مؤسسة سيدة الأرض في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس.

#وزارة الثقافة #عودة عمارنة #جائزة الشعر العالمية

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للمالكي : "حان وقت ذهابك إلى المنزل لمقابلة نفسك "

الأول من نوعه.. قرار أمريكي بخصوص منفذي العمليات الفردية ضد المستوطنين

رويترز تكشف عن اسم المؤسسة المالية المقترحة للسلطة الفلسطينية ومهامها

فيديو: ترامب يتحدى المتظاهرين ويخرج من تحت الأرض وسط انتشار كبير للامن

أمر نادر الحدوث.. الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

غزة: اعتقال متهمين رئيسين بإطلاق النار على المواطنين

الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

34

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف

نتنياهو

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق