الشاعر عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

رام الله / سما /

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعرالفلسطيني د. عودة عمارنة، المستشار الثقافي في سفارة دولة فلسطين في إيطاليا، لفوزه بالمركز الأول لجائزة الشعر العالمية (أسّاس 2020 ) بنسختها الثامنة، والتي تقيمها المؤسسة الصقلّية للثقافة والفنون والعلوم في مدينة ميسينا، برعاية سامية من جامعة وبلدية مدينة مسينا، وبعض المؤسسات الثقافية في مقاطعة صقلية الإيطالية.

واعتبرت الوزارة ان هذا الفوز بأنه إنجاز للثقافة الفلسطينية، ويحقق حضورا فلسطينيا دائما في المشهد الثقافي العالمي.

وشارك في المسابقة بأقسامها المختلفة ( الشعر المنظوم والشعر الحر والشعر المحكي والقصة القصيرة والشعرالعالمي ) ما يقارب 800 مشارك من إيطاليا ومن عدة دول عربية وأجنبية.

يذكر أن د. عمارنه هو العربي الأول الذي يحصل على هذه الجائزة.

لم تتمكن جامعة ميسينا هذا العام من إقامة الحفل في أروقة الجامعة بحضور الفائزين والمكرمين بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها إيطاليا.

وفي مداخلته شكر عمارنة رئيسة الجائزة والقائمين عليها وكل من يدعمها للعام الثامن على التوالي، وقال يشرفني ويسعدني الحصول على هذه الجائزة المرموقة كأول عربي، وسعادتي مضاعفة لأنها بشكل خاص من صقلية أرض الشعراء. هذا التكريم هو إعتراف بالأدب العربي والأدب الفلسطيني القادر على المساهمة في الثقافة الإنسانية وتحدث عن الدور الفاعل والمهم للثقافة والأدب وخاصة الشعر في بناء الجسور بين الشعوب وفي نشر ثقافة العدل والسلام ، حيث أهدى الشاعر عمارنة فوزه لبلده فلسطين ولشعبه الذي يناضل منذ ما يزيد عن 72 من أجل الحرية والإستقلال.

يذكر أن الشاعر عمارنة كان قد حصل على جائزتين أدبيتين مرموقتين سابقتين، الأولى من مدينة نابولي والثانية من مدينة بالمي كما تم تكريمة كشخصية العام 2019 من قبل مؤسسة سيدة الأرض في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس.