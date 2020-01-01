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رام الله: عورتاني والكيلة يتفقدان قاعات امتحان الثانوية العامة لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي

الثلاثاء 02 يونيو 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تفقد وزيرا التربية والتعليم مروان عورتاني، والصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، قاعات امتحان الثانوية العامة للطلبة ذوي الإعاقة، والنظاميين، في مدرستي خولة بنت الأزور للبنات، وأمين الحسيني للذكور بتربية رام الله والبيرة؛ للإطمئنان على سير تطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بالامتحان.

ورافق الوزيرين في الجولة وكيل "التربية"  بصري صالح، وعدد من المديرين العامين من الوزارتين.

وأكد عورتاني اهتمام الوزارة بتوفير كافة الإمكانات التربوية والتقنية اللازمة لطلبة الثانوية العامة لتأدية الامتحان؛ خاصةً ذوي الإعاقة منهم، من معدات وأجهزة "بريل"، والحواسيب الناطقة، والاستعانة بمعلمين متخصصين بلغة الإشارة وغيرهم بما يضمن الحفاظ على جودة الامتحان وحقوق الطلبة وفرصهم.

وشدد على الحرص الذي توليه التربية والصحة لتطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة، مشيداً بروح التكاملية بين الوزارتين والتناغم للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الامتحان رغم تحديات المشهد الكوروني.

بدورها، أشادت الكيلة بالالتزام بالإجراءات الصحية والسلامة والوقاية في قاعات الامتحان؛ والتي من شأنها توفير بيئة آمنة للطلبة، مثمنةً دور وجهود وزارة التربية في عقد الامتحان بموعده رغم جائحة "كورونا".

#امتحان الثانوية العامة

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