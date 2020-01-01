أبو هولي يبحث مع القنصل السويدي التحضير لإنجاح مؤتمر المانحين للأونروا

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مع القنصل العام السويدي جيسيكا أولوسون الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والتحديات التي تواجه عملها والتحرك باتجاه حشد الدعم المالي لها.

ودعا أبو هولي خلال لقائه مع القنصل العام السويدي مساء اليوم الثلاثاء، مملكة السويد التحرك باتجاه الدول المانحة والطلب منها الإسراع في دفع الأموال المتعهد بها من جانبها لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بصفتها رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا .

وأكد أهمية التحضير الجيد لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة للأونروا الذي سيعقد في نيويورك في النصف الثاني من شهر حزيران الجاري والذي سيساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الاونروا.

ولفت أبو هولي إلى أن استمرار العجز المالي في موازنة الاونروا وضعف استجابة المانحين لنداءات الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا سيكون لها تأثير على حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه مملكة السويد وتحركها على كافة المستويات لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا الذي كان آخره استضافة السويد والأردن الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني لمناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأونروا، داعياً السويد للتحرك باتجاه الدول المشاركة في الحوار الاستراتيجي لتنفيذ ما خرج معنه من توصيات خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأونروا على تلبية متطلبات موازنة 2020 وتوسيع قاعدة مانحيها وفرص تمويلها وضمان دعم مالي كاف ومستدام وقابل للتنبؤ.

ووضع أبو هولي اولوسون في صورة تحركات دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، بالتعاون مع الدول العربية المضيفة، لدعم الأونروا في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها حالياً خاصةً في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه ،علاوة على اطلاعها على صورة الأوضاع الحياتية في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار اسرائيلي منذ14 سنة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى 70% والتي ازدادت سوءاً مع الاجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

من جهتها، أكدت اولوسون دعم بلادها للاونروا وأنها قدمت ما تعهدت به مالياً للأونروا، مشددةً على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأونروا بموجب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت الى أنها ستعمل من خلال موقعها كرئيس للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا على حث المانحين على دعم الأونروا مالياً والاستجابة لنداء مواجهة فيروس كورونا.

وثمنت اولوسون جهود دائرة شؤون اللاجئين ومشاركتها الفاعلة في اجتماعات اللجنة الفرعية للاونروا وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك معها في دعم الاونروا وحشد الموارد المالية لها.