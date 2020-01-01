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9 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

الثلاثاء 02 يونيو 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 إصابات جديدة بكورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات كورونا جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 755 حالة.

وأوضحت الصحة الأردنية، أن الاصابات كانت على النحو التالي: حالتان من موظفي أحد الفنادق المخصّصة للحجر، و3 لأردنيين قادميـن من الخارج: (روسيا، والولايات المتّحدة الأميركيّة، وقطر)، و4 لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(3) من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجِّلت في المملكة 14 حالة شفاء لهذا اليوم: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وتمّ إجراء (5819) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (198879) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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