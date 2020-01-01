خريشي يبحث انضمام فلسطين إلى منظمة الملكية الفكرية

جنيف /سما/

بحث المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، مدير عام منظمة الملكية الفكرية "وايبو" فرانسيس غاري، انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة، والاستفادة منها في تعزيز فهم حقوق الملكية الفكرية.

وأطلع خريشي مضيفه على آخر التطورات في فلسطين، خاصة بعد إعلان القيادة التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والولايات المتحدة الأميركية.

وبين خريشي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يفتح الباب أمام إمكانية الانضمام للمنظمات الدولية المختلفة والوكالات المتخصصة بما فيها "وايبو"، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين المنظمة ووزارتي الاقتصاد الوطني والثقافة بهدف تعزيز فهم حقوق الملكية الفكرية، والسماح للقطاع الخاص بالاستفادة من ذلك، والعمل على تعزيز تكنولوجيا الابتكار وتوثيق الخبرات والتدريب في مواضيع براءات الاختراع وتطويرها، والإجراءات الخاصة المستخدمة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.

بدوره، عبر غاري عن تفهمه للوضع الخاص الذي تمر به دولة فلسطين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، واستعداد المنظمة لتقديم الدعم الدائم الفني واللوجستي الذي تحتاجه المؤسسات الفلسطينية ضمن برنامج متكامل ستتم متابعته مع الدوائر المختصة في المنظمة والجهات المعنية في فلسطين.