غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

غزة / سما/

أكد رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة، رشدي الخور، أن الجمعية تمكنت من إدخال (30) ألف إطار مركبة كانت محتجزة لدى الاحتلال على خمس دفعات آخرها قبل يومين.

وقال الخور أن العمل جار لإدخال نحو 40 ألف إطار أخرى محتجزة ما لم يحدث أي تطورات تحول دون ذلك.

وقدر الخور القيمة المالية للإطارات التي جرى إدخالها والأخرى المحتجزة الآن، بنحو (3) ملايين دولار، لافتًا إلى أن التجار والمستوردين اضطروا خلال فترة الحجز إلى دفع أثمان الأرضيات في الموانئ الإسرائيلية.

وقال الخور أن كميات كبيرة من الإطارات التي أفرج الاحتلال عنها، جرى إتلافها لانتهاء الصلاحية المحددة للاستخدام، وأن ذلك كبد أصحابها خسائر دون أي تعويض عن الضرر الواقع عليهم.

وأوضح إن توريد قطع الغيار الجديدة والمستعملة متوقف من الجانب الإسرائيلي، مبينًا أن وزارة النقل والمواصلات أخبرتهم بوقف ذلك في إطار وقف التنسيق مع الاحتلال.

ومنعت إسرائيل في العاشر من إبريل 2018 دخول عدد من الشاحنات المحملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بزعم استخدام إطارات في المواجهات خلال مسيرات العودة الكبرى.