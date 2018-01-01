تعيين سفيرة جديدة لإسرائيل في مصر

القدس المحتلة / سما /

اتفق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته غابي أشكنازي، على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل لدى مصر.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن أورون ستكون أول إمرأة تتقلد هذا المنصب منذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وسيتم يوم الأحد في الحكومة التصويت على القرار.

وتأخرت إسرائيل نحو عام في تعيين سفير لها في مصر بعد استقالة ديفيد جوبرين من منصبه في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ويعلق أشكنازي أهمية كبرى على العلاقات مع مصر في ضوء التحديات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن أشكنازي يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع مصر، ولذلك قرر المضي قدمًا بشكل عاجل في التعيين، في ضوء عدم وجود سفير في مصر منذ عام.

وأورون دبلوماسية إسرائيلية مخضرمة وتتقن اللغة العربية، وشغلت مناصب عدة منها المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا، كما عملت سابقًا في طاقم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وكانت أورون تنتظر تعيينها كسفيرة في القاهرة عام 2018، إلا أنه لم يتم التوافق بشأنها.