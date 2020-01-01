الاحتلال يتسبب باحتراق آلاف الدونمات الزراعية في الأغوار

الاغوار /سما/

اندلعت النيران بصورة كبيرة في الاف الدونمات الزراعية بعد ظهر اليوم في منطقة الأغوار بسبب القنابل التياطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال التدريبات العسكرية التييجريها في منطقة الأغوار.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار انه تم احتراق ما يزيد عن 9000 دونم من الأراضي المزروعة بمحصول القمح والشعير والمراعي في خربة حمصه البقيعه والأراضي المطلة على خربة حمصه الفرشه حيث تم إحراق ما يقارب 180 دونم من المحاصيل الزراعيه وما يزيد عن 8200 دونم من المراعي بسبب القنابل التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه المحاصيل مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأضاف بشارات ان النيران انتشرت ووصلت إلى منطقة حمصه الفرشه إلى الشرق من حاجز الحمرا الاحتلالي كما اتت النيران على كافة المراعي في تلك المنطقه ومتجهه بأتجاه مساكن المواطنين.