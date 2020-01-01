  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي: تصريحات المالكي تكشف حجم التخبط والارتباك في أداء السلطة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: تصريحات المالكي تكشف حجم التخبط والارتباك في أداء السلطة


غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن التصريحات الصادرة عن وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية السيد رياض المالكي، تكشف مرة أخرى حجم التخبط والارتباك في أداء السلطة.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "سما الإخبارية" نسخة عنه، أن هناك تناقض أدوار في أداء المسؤولين الذين اعتادوا المفاوضات وبرمجت عقولهم وإيقاع سلوكهم على اللقاءات مع العدو، والسعي وراء توجيه رسائل تحرص على عودة المفاوضات أكثر من حرصها على تحقيق مصالح الاجماع الوطني.

وأدانت الجهاد الإسلامي، بشدة التصريحات والمواقف التي تسعى لحماية الاوهام وبعث الحياة في تسوية ولدت ميتة راهن عليها المفاوضون، مشيرة إلى أنهم أقاموا عليها أوهاما عرضت القضية الفلسطينية لكوارث متعاقبة آخرها مخططات الضم والاستيطان التي جاءت تحت غطاء المفاوضات وتبعات اتفاق أوسلو المشؤوم.

وشددت في بيانها، على أن التاريخ لن يرحم أولئك الذين أمعنوا في جلب كل هذا الهوان وأعاقت أوهامهم مشروع التحرر جريا وراء سراب التسوية.

وأوضحت الجهاد الإسلامي، أن النهج الأمثل لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض هو خيار المقاومة بكل أشكالها ومواجهة الاحتلال ومخططاته، مؤكدة أن هذا النهج الذي لن تحيد عنه حركتنا مهما بلغت التضحيات ومهما واجهته من تحديات ومخططات تستهدف نهج المقاومة.

#الجهاد الاسلامي #رياض المالكي #وزارة الخارجية #السلطة الفلسطينية #مخططات الضم #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل

الطيراوي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للمالكي : "حان وقت ذهابك إلى المنزل لمقابلة نفسك "

الأول من نوعه.. قرار أمريكي بخصوص منفذي العمليات الفردية ضد المستوطنين

رويترز تكشف عن اسم المؤسسة المالية المقترحة للسلطة الفلسطينية ومهامها

فيديو: ترامب يتحدى المتظاهرين ويخرج من تحت الأرض وسط انتشار كبير للامن

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

أمر نادر الحدوث.. الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

الأخبار الرئيسية

34

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف

نتنياهو

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

اشتيه

اشتية: لن نسمح لإسرائيل بجرنا إلى مربع العنف.. والقيادة مستمرة بموقفها في الحل من كافة الاتفاقيات