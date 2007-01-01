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الاردن يعلن إحباط "مخطط لعمليات انتحارية" ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية

الثلاثاء 02 يونيو 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يعلن إحباط "مخطط لعمليات انتحارية" ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية


عمان /سما/ أ ف ب

باشرت محكمة أمن الدولة مؤخراً محاكمة خمسة أردنيين على خلفية "التخطيط لعمليات انتحارية" ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشف الثلاثاء مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "باشرت محكمة أمن الدولة مؤخراً محاكمة خمسة أشخاص متهمين بالتورط في مخطط إرهابي أحبطته دائرة المخابرات العامة في شباط/فبراير الماضي" و"التخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وأشار الى أن المتهمين أوقفوا في شباط/فبراير الماضي. ولم يعلن عن العملية في حينه.

وأوضح المصدر أن التهم الموجهة للموقوفين هي "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد مفرقعة" و"تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، و"تجنيد أشخاص للاشتراك بجماعات مسلحة".

ولم يكشف عن أسماء المتهمين ولا عن جنسياتهم.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقى أحد المتهمين الذي زار الضفة الغربية عام 2007، تدريبات في غزة حول تصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة والصواعق وغيرها. وعاد الى الأردن عام 2010.

وجنَّد المتهم عام 2017 المتهمين الأربعة الآخرين، بحسب لائحة الإتهام، وخطط الخمسة "معا لدخول الضفة الغربية وتنفيذ عمليات بعبوات ناسفة ضد الباصات والقطارات وبالأحزمة الناسفة ضد أهداف إسرائيلية أخرى".

وقال المصدر إنه تمّ إلقاء القبض على المتهم الأول في شباط/فبراير الماضي، فاعترف بمخططه وبالمتورطين معه الذين تمّ توقيفهم جميعاً.

#الاردن #عمليات استشهادية #اسرائيل #الضفة الغربية

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