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"الصحة" تتسلم شحنة مساعدات من "اليونيسف"

الثلاثاء 02 يونيو 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تتسلم شحنة مساعدات من "اليونيسف"


رام الله / سما /

 تسلمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف" في فلسطين، شملت شرائح فحص لفيروس "كورونا"، ومعدات طبيه أخرى لدعم جهود الوزارة في مواجهة وباء كوفيد19.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة خلال استلام شحنة المساعدات في مقر الوزارة برام الله، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، أن منظمة اليونيسف شريك أساسي لوزارة الصحة، وساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الصحي، واليوم ومن خلال عملها ودعمها المتواصل تبرعت بشرائح فحص "للكورونا" ما معدله 3500 شريحة فحص، إضافة إلى معدات طبية اخرى.

وبينت أن "اليونيسف" كمنظمة دولية، شريك حقيقي في النظام الصحي الفلسطيني، خاصة في موضوع التطعيمات، ومن خلالها نستطيع أن نستورد الطعوم باثمان جيدة، وتأمين المطاعيم الهامة لاطفالنا في برنامج التطعيم الموجود في نظام الصحة العامة.

بدورها، أشادت ممثلة اليونيسف أيتونا إيكولي، بجهود وزارة الصحة والعلاقة المميزة معها، موضحة أن هذه المساعدات تساعد الوزارة في السيطرة على انتشار مرض كوفيد 19 ومحاصرته، وهذه الأدوات لها أهمية للوزارة لمعالجة الاشخاص المصابين أو الذين بحاجة لعلاج في المستشفيات.

#وزارة الصحة #مساعدات #الامم المتحدة

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