بيت لحم: الاحتلال يجرف اراضي تقوع ومستوطنون يعتدون على المواطنين في كيسان

بيت لحم / سما /

اقدمت جرافات الاحتلال العسكرية اليوم وتحت حراسة مكثفة من قبل قوات الاحتلال على شق طريق في اراضي المواطنين يصل الى شارع مؤدي لمستوطنة تكواع المقامة على اراضي المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وادت عمليات التجريف الى احداث تخريب واسع النطاق في ممتلكات المواطنين من بينها تدمير عشرات الاشجار بدعوى ان هذه الطريق ستستخدم لاغراض عسكرية .

واكد نشطاء من بلدة تقوع ان شق الطريق يأتي في سياق مخطط استيطاني متواصل لتوسيع حدود المستوطنة بدعوى الاغراض العسكرية الذي طالما استخدمت هذه الذريعة لمصادرة المزيد من اراضي المواطنين وتسريبها للمستوطنات.

في ذات السياق أقدم مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على طرد مزارعين من أراضيهم في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال بأن مستوطنين من مستوطنتي "ايلي هناحيل"، و"معالي عاموس"، طردوا مزارعين من اراضيهم اثناء حراثتها بحجة انه يتطلب منهم الحصول على تصريح خاص للدخول اليها، مشيرا الى أن المزارعين لا يستطيعون دخولها وسط تهديدات المستوطنين.

يشار الى أن قرية كيسان تعرضت في الفترة الأخيرة الى مضايقات جمة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها إطلاق الرصاص على حاجز المحبة، وكذلك إيقاف العمل في شارع مشترك مع قرية الرشايدة والاستيلاء على معدات العمل.