إسرائيل تدعم قطاع السياحة بـ 85.8 مليون دولار

القدس المحتلة / سما / (شينخوا)

أعلنت وزارتا المالية والسياحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، دعم قطاع السياحة بقيمة 300 مليون شيكل إضافية (حوالي 85.8 مليون دولار أمريكي) للتعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في بيان، إن "السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، ولها أهمية كبيرة"، مبينا أن "المساعدة هي خطوة أخرى لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى روتينه الطبيعي وإعادة النمو".

واجتمع كاتس، ووزير السياحة آساف زامير، أمس الإثنين مع ممثلي أصحاب الفنادق، وذلك لمناقشة الصعوبات التي واجهتها السياحة الإسرائيلية بسبب توقف السياحة الداخلية منذ أوائل مارس.

من جانبه، قال زامير في بيان إن "السياحة في أزمة خطيرة، ومن واجبنا أن نتصرف بأسرع ما يمكن، وذلك لإعادة مسارها والمساعدة في إعادة تأهيلها".

وبحسب الوزارتين، تواجه الفنادق صعوبات تشغيلية إضافية تتجاوز الصعوبات العامة التي عانت منها جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد منذ تفشي مرض فيروس كورونا، لأن حوالي نصف نزلاء الفنادق عادة ما يكونوا سائحين.

واتفق الوزيران على مساعدة الفنادق بعملياتها التشغيلية، حيث من غير المتوقع استئناف السياحة الخارجية في الشهور القادمة، مع اتخاذ إجراءات ضرورية أخرى لمساعدة قطاع السياحة.

ورفعت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين معظم قيود الإغلاق، بما في ذلك إعادة فتح المدراس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وأحواض السباحة والمطاعم والمقاهي بهدف عودة الحياة لطبيعتها ودعم الاقتصاد.