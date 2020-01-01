الرئيس يهنئ نظيره الإيطالي بيوم الجمهورية

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، لمناسبة احتفال بلاده بيوم الجمهورية.

وأعرب الرئيس في برقية بعثها اليوم الثلاثاء، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين، وعن تقديره لمواقف ايطاليا الداعمة لشعبنا ولنضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال.

وأشاد بالنجاح اللافت الذي حققته جمهورية ايطاليا في السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، متمنيا لايطاليا ولشعوب العالم الخير والسلامة.

كما هنأ الرئيس، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، لذات المناسبة، وأعرب في برقيته عن تقديره الكبير لما تقدم ايطاليا من دعم لشعبنا.