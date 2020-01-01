الأسير سامي جنازرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

علّق الأسير سامي جنازرة (47 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 23 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن جنازرة علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة أشهر، غير الأمر الحالي ويكون الأخير، مضيفا أن الاتفاق تم بحضور الهيئة التنظيمية والنضالية لحركة "فتح" في سجن النقب الصحراوي.

والأسير جنازرة من مخيم الفوار بمدينة الخليل معتقل منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء رُزق بأحدهم خلال إضرابه الأخير.

خاض جنازرة خلال الأربع سنوات الماضية الإضراب المفتوح عن الطعام ثلاث مرات، رفضا لاعتقاله الإداري، بما فيها إضرابه الحالي.