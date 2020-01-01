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رئيس المحكمة الشرعية العليا : نقف خلف القيادة في التصدي لمؤامرة صفقة القرن وجريمة الضم

الثلاثاء 02 يونيو 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المحكمة الشرعية العليا : نقف خلف القيادة في التصدي لمؤامرة صفقة القرن وجريمة الضم


غزة / سما /

قال الشيخ مصطفى الطويل رئيس المحكمة العليا الشرعية في دولة فلسطين ان المحاكم الشرعية وأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الحنيف يقفون صفاً واحد خلف قرارات الرئيس محمود عباس الرافضة لمؤامرة " صفقة القرن " والجريمة التي تنوي تنفيذها دولة الإحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها .

وأضاف القاضي الطويل أنه في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وخاصة ما يجري في مدينة القدس من تسارع في خطط التهويد وتهجير وتشريد المقدسيين يجب علينا جميعاً الإرتقاء فوق كل الخلافات وتحقيق الوحدة الوطنية ودعم القيادة الفلسطينية في موقفها الثابت برفض كافة المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا وأرضنا ومقدساتنا ، حتى نيل شعبنا الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة بالحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

وطالب رئيس المحكمة العليا الشرعية كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز تواجدهم في باحات الحرم القدسي الشريف ودعم المرابطين فيه ومشاركتهم في حماية قدسنا وأقصانا في ظل زيادة وتيرة الإقتحامات التي تقووم بها المجموعات المتطرفية وبحماية كاملة من قبل شرطة الإحتلال وتحت غطاء سياسي كامل من قبل حكومة الضم الإستيطانية حكومة ( نتنياهو – غانتس ).

#المحكمة الشرعية العليا #الرئيس عباس #صفقة القرن

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